Cathy Guetta prête à retrouver l'amour, elle dévoile la (très) longue liste de ses critères !

Il est grand temps de tourner la page ! Un empire sentimental s'est effondré quand Cathy et David Guetta ont décidé de se séparer en 2014. Si les affaires continuent, et qu'ils élèvent leurs enfants Elvis - 17 ans - et Angie - 13 ans - dans l'harmonie la plus totale, les deux artistes n'imaginent plus vieillir ensemble. Le DJ est en couple avec la belle Jessica Ledon, de 26 ans sa cadette. Quant à son ex, elle se dit finalement prête à rencontrer l'amour, après avoir bien pris le temps de digérer leur rupture.

J'ai vécu deux amourettes sans conséquence

C'est, en tout cas, ce qu'elle affirme dans les colonnes du magazine Gala. "Après ma séparation d'avec David, je n'étais pas prête, explique Cathy Guetta. J'ai vécu deux amourettes sans conséquence. Mais aujourd'hui, c'est vrai, j'aimerais tomber amoureuse. Il me faudrait un homme qui assume que je sois indépendante, qu'il soit fou d'amour pour moi et bien sûr qu'il aime mes enfants et que mes enfants l'aiment. Sportif et avec un good looking... cela serait parfait." La relève risque d'être compliquée à assurer, d'autant que la businesswoman a plein de projets en tête - elle vient de sortir une gamme de produits TIMELESS GLOW en collaboration avec SeeMy Cosmetics - et que la liste de ses critères est longue comme le bras.

J'ai conscience d'être particulière et spéciale

"Il faudra aussi que je puisse l'admirer, qu'il soit drôle, qu'il aime voyager, qu'il soit généreux et... plus grand que moi, ajoute la beauté d'1m77. J'ai la notoriété, le succès, je gère ma carrière et je participe toujours à celle de David. Je suis forte et indépendante. Difficile pour un homme, mais croyez-moi le moment venu je saurai le reconnaître. On peut encore m'apporter l'amour. J'ai conscience d'être particulière et spéciale. J'avance et je donne sans rien attendre en retour..." Ce prétendant, aux atouts multiples, Cathy Guetta le dénichera sans doute aux Etats-Unis, puisqu'elle s'apprête à y déménager.

Après avoir quitté Paris pour Londres, elle va effectivement s'envoler en direction de Los Angeles. La raison ? Ses enfants, parfaitement bilingues, souhaitent tous deux poursuivre leurs études outre-Atlantique - comme elle le racontait récemment à Purepeople. Angie, musicienne, se voit déjà intégrer les prestigieux bancs d'Harvard ou de Yale. Quant à Elvis, il poursuit son rêve de travailler dans le management sportif et vient de postuler dans une université spécialisée dans le domaine. Il vient d'obtenir la note de 18, à l'oral et à l'écrit, au bac français...