Cathy Guetta déchainée, elle se refait une beauté avec Maëva Coucke et Noholita !

La pandémie de Covid a privé les Français de bien des joies en ternissant notamment la ferveur des nuits en discothèque. Mais qu'à cela ne tienne ! Pour apporter un peu de lumière dans nos vies, Cathy Guetta a toujours une idée derrière la tête...

C'est ainsi qu'elle a lancé une gamme cosmétique intitulée TIMELESS GLOW, en collaboration avec SeeMy Cosmetics : un rituel de soin composé de deux produits très gold et pailletés, dont un booster d'éclat Dream Elixir et un sérum liftant Lift & Glow qui raviront les peaux les plus exigeantes. Le tout présenté dans des pochettes portant les noms des villes les plus emblématiques des vacances comme Ibiza, Saint-Tropez, Mykonos, Miami, Le Cap Ferret et St-Barth. Voilà qui sent bon l'été.

Pour lancer cette gamme 100% festive, Cathy Guetta a réuni le gratin du monde de la beauté, le 10 juin dernier dans la suite Vendôme de l'Hôtel Costes Castiglione. Maëva Coucke, notre ancienne Miss France 2018, a ainsi croisé la route de Camille Callen alias Noholita, mais aussi de Caroline Nielsen, de Brice et Regis Abby - les frères de Doppelganger Paris -, Natty Tardivel, Hoda Roche, Ophély Mézino, Emilie Higle, Elodie Raheria, la fondatrice de SeeMy Cosmectics, Isabelle Camus, Katia Toledano, Nadia Farès, Karole Rocher, Babeth Djian, Sandra Sisley, Anne Marcassus et Inès Penaud. Petits veinards que nous sommes, nous y étions aussi pour évoquer avec Cathy ses projets professionnels, sa vie de famille et son futur déménagement !