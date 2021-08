Cathy Guetta quittée par David : leur divorce, un véritable "choc traumatique"

La vie sourit à Cathy Guetta qui a passé une partie de ses vacances au Cap Ferret tout en assurant la promotion de sa nouvelle gamme de produits cosmétiques, TIMELESS GLOW, en collaboration avec SeeMy Cosmetics. Le monde de la nuit est en berne, et le pass sanitaire n'arrange pas beaucoup la situation, mais la reine d'Ibiza positive. Pendant des années, elle a fait danser les foules, dans ses établissements comme avec ses compilations F*CK ME I'M FAMOUS, qu'elle concoctait avec son ex, David Guetta. Puis tout à coup, les choses ont pris un tournant nouveau.

Il est parti pour des raisons qui le concernent

En 2014, le monde apprenait la fin d'une jolie histoire. Celle de Cathy Guetta et de celui qu'elle avait épousé durant l'été 1992. Une épreuve dont elle se serait bien passée, mais qu'elle évoque avec beaucoup de recul et de sagesse. "Nous avons vécu vingt-cinq ans ensemble dont vingt mariés, rappelle-t-elle dans les pages du magazine Gala. Même si moi je me voyais vieillir auprès de lui avec une canne et nos petits-enfants, je ne considère pas que nous ayons échoué. Il est parti pour des raisons qui le concernent. Mais j'ai eu pour lui un amour inconditionnel. J'ai éprouvé un choc presque traumatique quand notre histoire s'est arrêtée. Il était à la fois mon prince charmant et mon meilleur ami, mais je me suis adaptée."

Nous avons construit notre succès à 50/50

Ils n'ont jamais cessé de s'aimer. Leurs sentiments sont simplement un peu différents en 2021. Pour traverser l'épreuve, Cathy Guetta s'est concentrée sur ce qui avait marché pour elle, et notamment sur ses enfants magnifiques, Elvis, 17 ans et Angie, 13 ans. Et si elle n'a jamais changé de nom, malgré la séparation, ce n'est pas pour rien. Ce succès, qu'ils vivent chacun à leur manière, ils l'ont bâti ensemble. "Sans David, je n'aurais pas fondé mon propre business, rappelle-t-elle. J'étais serveuse aux Bains et lui directeur artistique au Queen, tout le monde nous adorait lorsqu'il m'a dit : 'Viens, on monte nos propres établissements' J'étais l'image de nos soirées, j'avais les contacts VIP. Mais c'est David qui avait l'esprit entrepreneurial. Nous avons construit notre succès à 50/50." Comme quoi, on peut mélanger business et plaisir et s'en sortir à merveille...

