Cathy Guetta "tellement fière" : son fils Elvis, 17 ans, se lance un défi très ambitieux !

En voilà un qui fait la gloire de papa et maman ! Elvis Guetta, à peine âgé de 17 ans, vient de lancer une oeuvre caritative dont il a fait la promotion, au côté de Cathy, le 11 juillet 2021. "Je suis si fière de mon fils Elvis, a annoncé la reine des soirées ibiziennes. Il sera en Afrique la semaine prochaine pour son incroyable projet humanitaire !" Il y a effectivement de quoi avoir des étoiles dans les yeux. L'adolescent a créé United for Football pour aider les enfants dans le besoin à l'aide du football et de l'éducation. Rien que ça !

On peut dire que chacun le soutient comme il le peut. Afin d'apporter son aide aux enfants africains, Elvis Guetta a fait appel à un ambassadeur prestigieux, le footballeur sénégalais Keta Baldé, et a demandé "à qui le veut et qui le peut" de faire un don sur sa cagnotte Go Fund Me. Alors qu'il espérait recevoir, en fin de compte, la somme de 30 000 livres - l'équivalent de 35 000€ -, Elvis a eu la jolie surprise de voir qu'il avait déjà convaincu 23 donateurs en l'espace de quelques heures, dont son célèbre père David Guetta qui s'est noblement délesté de 10 000 livres mais aussi Victoria Silvstedt - qui a donné 500 livres.