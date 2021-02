Cathy Guetta au "paradis" avec David et les enfants : une famille unie malgré le divorce

De son côté, David Guetta a dévoilé un nouveau cliché très coquin avec une légende qui pourrait prêter à confusion... "I gotta bed but I'd rather be in yours tonight..." ("Je dois me coucher, mais je préférerais être dans le vôtre ce soir...."). Torse nu au lit et adressant un regard équivoque à l'objectif, le DJ semble particulièrement détendu pendant ses vacances en famille.

Interrogative (et peut-être inquiète ?), sa chérie Jessica Ledon a répondu à cette publication en écrivant : "Le 'vôtre'? De qui parles-tu ?" Une petite blague entre les deux amoureux puisque Jessica semble avoir été également de la partie lors de ce voyage aux Maldives. Un moyen "subtil" en réalité pour David de faire la promotion de son nouveau titre I gotta bed but I'd rather be in yours tonight avec Joel Corry et Raye.