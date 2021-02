David et Cathy Guetta inséparables : lui musclé en short, elle canon en bikini...

David et Cathy Guetta se sont aussi présentés à leurs abonnés en short et maillot de bain ! Le premier a fait étalage de son corps musclé sur un selfie pris face à un miroir et indiqué qu'il se préparait à remonter sur scène, quand les conditions sanitaires le permettront. Cathy, elle a posté une série de clichés pris lors d'une balade en bateau. Craquante en bikini noir, elle profitait d'un après-midi ensoleillé pour parfaire son bronzage.

Avant de revenir aux Maldives, les Guetta se sont réunis à Dubaï. Mardi 9 février, l'ancien couple a dîné au Nusr-et Steakhouse, établissement du chef turc éponyme (également surnommé Salt Bae), pour le dîner d'anniversaire mémorable de leur fils aîné Elvis, qui a eu 17 ans.

Là encore, David et Cathy Guetta avaient partagé des instants de cette soirée sur Instagram. "Joyeux anniversaire mon amour. Je suis très fière de toi mon Elvis, tu es extrêmement gentil, honnête, une bonne personne avec nous et tes amis.. Tu es le soleil de ma vie et bien plus encore. Je suis heureuse de t'avoir dans ma vie", avait écrit la maman de l'adolescent, vêtue d'une petite robe en cuir noire pour l'occasion.

Les ex-époux se sont parfaitement à cette nouvelle vie. "Maintenant on part en vacances ensemble. Ce sont les familles modernes. On s'entend très très bien", avait expliqué David, désormais en couple avec le mannequin Jessica Ledon, sur le plateau de l'émission C à vous.