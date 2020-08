Cathy Guetta canon en bikini doré, un look qui paye !

"L'année dernière on était super gold, mais cette année on est bien gold encore". Souvenez-vous, en 2008, l'inimitable Cathy Guetta donnait ses conseils pour avoir un look d'enfer sur la plage à Daphné Bürki dans l'émission 26 minutes de célébrité sur Canal +. Une séquence irrésistible dans laquelle l'ex de David confirmait son amour pour la couleur dorée. Et bien 12 ans après, rien n'a changé. La jolie blonde est toujours bien bien gold. Et ça paye !

Pour célébrer comme il se doit la fin de ses vacances en Corse, la reine de la night a partagé une série de photos d'elle en bikini très très gold. Et à 53 ans, la belle blonde est toujours aussi radieuse. Bikini échancré doré, bijoux dorés et manucure impeccable, elle est plus sexy que jamais.

De la Corse, à Saint-Tropez en passant par le Cap Ferret, la maman de Tim (16 ans) et Angie (12 ans) a eu la bougeotte cet été et en a profité pour écumer toutes les plus belles plages de France. En famille et avec des amis, la célèbre organisatrice de soirées a détaillé son périple sur son compte Instagram. L'occasion de découvrir son impressionnante collection de maillots de bain.

Cathy Guetta semble plus épanouie que jamais 6 ans après avoir divorcé de son célèbre DJ. Si le musicien de 52 ans a déjà refait sa vie avec la jeune Jessica Ledon, on ne sait en revanche pas si Cathy a retrouvé l'amour...