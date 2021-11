David et Cathy Guetta divorcés mais toujours aussi proches, leur Halloween en toute complicité

David et Cathy Guetta ont été mariés durant vingt-deux ans, de 1992 à 2014, et ont régné ensemble sur le monde de la nuit durant de longues années. De leur union sont nés deux enfants, Elvis, 17 ans, et Angie, qui a fêté ses 14 ans en septembre dernier.

A maintes reprises, Cathy Guetta s'est confiée sur son divorce avec David. En août dernier, elle confiait à Gala avoir vécu un véritable choc traumatique. "Même si moi je me voyais vieillir auprès de lui avec une canne et nos petits-enfants, je ne considère pas que nous ayons échoué. Il est parti pour des raisons qui le concernent. Mais j'ai eu pour lui un amour inconditionnel. J'ai éprouvé un choc presque traumatique quand notre histoire s'est arrêtée. Il était à la fois mon prince charmant et mon meilleur ami, mais je me suis adaptée", avait-elle expliqué.

Malgré leur divorce, les célèbres ex-époux n'ont jamais cessé de s'aimer, notamment pour le bien de leurs deux enfants. Ils continuent de partir en vacances ensemble et il arrive même que la jeune Jessica Ledon, compagne de David Guetta, soit de la partie. C'est ce que l'on appelle avoir parfaitement réussi son divorce !