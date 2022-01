David Guetta : Retrouvailles avec Cathy et leurs enfants en Suisse pour le Nouvel An

Certes, son bilan carbone est catastrophique mais quand on a son métier, difficile de faire plus vertueux en matière d'écologie. Le DJ David Guetta a sauté d'un avion à un autre pour aller passer quelques jours en Suisse, après avoir enregistré une performance pour le Nouvel An à Abu Dhabi.

Sur Instagram, le populaire artiste français âgé de 54 ans a partagé une photo de lui en compagnie de son fils Tim Elvis (né en 2004), devant un hélicoptère stationné au milieu d'une forêt de sapins. En légende, il écrit : "Les garçons à Gstaad !" Dans la story du jeune homme, on a d'ailleurs constaté qu'ils se sont offert un survol des montagnes au coucher du soleil. Une vue magnifique sur les Alpes ! Le DJ a donc posé ses valises dans cette réputée station de ski en Suisse - où Madonna passe actuellement elle aussi quelques jours de vacances - et il est en bonne compagnie.

En effet, David Guetta a aussi pu retrouver son ex-femme et partenaire de ses débuts dans l'industrie : Cathy Guetta. Celle-ci a posté plusieurs photos et vidéos de cette chic escapade, notamment pour le Nouvel An. En légende d'un diaporama où elle pose avec Tim Elvis et avec sa fille "miss Angie" - elle écrit : "Bonne année à vous tous. Je vous souhaite à vous et vos familles 12 mois incroyables, remplis d'amour, de joie, de bonheur pour 2022... On se retrouve sur la piste de danse ??? #aboutlastnight @thealpinagstaad c'était une fête tellement dingue. @elvisguetta @davidguetta et miss Angie ?#familyfirst."

La petite famille semble donc avoir opté pour l'élégance de l'établissement cinq étoiles The Alpina Gstaad. Mais pour y loger mieux vaut avoir un peu de sous sur son PEL puisque deux nuits peuvent coûter dans les environs de 3000 euros en ce mois de janvier... David ayant été filmé par son ex-femme aux platines lors de la soirée, a-t-il été invité par l'établissement avec sa petite famille ? Le clan a aussi admiré un beau feux d'artifice tiré pour l'occasion. En revanche, aucune trace de Jessica Ledon, la compagne de David, lors de ce séjour...