Cathy et David Guetta inséparables : les ex réunis pour un événement très symbolique...

Cathy Guetta, en tout cas, est prête à retrouver l'amour. Et il s'agira sûrement d'un Américain, puisqu'elle a prévu de déménager aux Etats-Unis - elle habite actuellement à Londres. "C'est vrai que j'aimerais tomber amoureuse, confiait-elle au magazine Gala au mois d'août dernier. Il me faudrait un homme qui assume que je sois indépendante, qu'il soit fou d'amour pour moi et bien sûr qu'il aime mes enfants et que mes enfants l'aiment. Sportif et avec un good looking. Il faudra aussi que je puisse l'admirer, qu'il soit drôle, qu'il aime voyager, qu'il soit généreux et... plus grand que moi. J'ai la notoriété, le succès, je gère ma carrière et je participe toujours à celle de David. Je suis forte et indépendante. Difficile pour un homme, mais croyez-moi le moment venu je saurai le reconnaître." Et s'il lui suffisait de jeter un oeil dans le rétroviseur ?