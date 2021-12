Cathy Guetta, maman fière : son fils Elvis lui apprend une grande nouvelle

Né le 9 février 2004, Elvis Guetta est le fils aîné de David et Cathy Guetta. Il a une petite soeur, Angie, née le 23 septembre 2007 et âgée de 14 ans. Leurs parents s'étaient mariés en 1992 et se sont séparés en août 2014.

Récemment interviewée par nos soins, Cathy Guetta avait expliqué pourquoi elle conservait le nom de son ex-mari. "Guetta parce que j'ai été mariée à David pendant vingt-deux ans, et que quelque part, c'était un nom devenu une marque. On a créé cette marque à deux, c'était naturel pour tous les deux que je garde ce nom. La question de l'accord ne s'est pas posée." "Tout est très naturel et très simple entre nous, poursuivait-elle. On n'a jamais eu besoin de se creuser la tête sur des questions comme ça. On a vécu une histoire tellement belle, on a monté cette carrière. Ça s'est arrêté pour X raisons et aujourd'hui on est très très proches, très amis. On a deux enfants merveilleux qu'on élève ensemble. Lui comme il peut, moi de la meilleure manière possible..."

En novembre 2020, David Guetta avait évoqué leur situation familiale sur le plateau de l'émission C à vous. "Maintenant on part en vacances ensemble. Ce sont les familles modernes. On s'entend très très bien", avait expliqué l'artiste, en couple avec le mannequin Jessica Ledon et resté proche de la mère de ses enfants.