David Guetta : Rare selfie avec ses deux enfants, sa fille Angie a encore grandi !

Son visage était quasiment inconnu des très nombreux fans de son célèbre papa : Angie Guetta, 14 ans, est soudainement apparue sur le compte Instagram du DJ le plus connu du monde, David Guetta. L'adolescente, cheveux lâchés et en robe, pose avec son père et son frère aîné, Elvis, 18 ans devant l'océan en Floride, où le trio vit régulièrement.

Une apparition qui nous permet de constater à quel point elle a grandi ! Née en septembre 2007, la jeune fille a même changé depuis son dernier anniversaire et le selfie que sa mère Cathy avait partagé en story. Sérieuse, la jeune fille se fait la plus discrète possible, concentrée sur ses études, comme l'avait expliqué Cathy Guetta il y a quelques mois à Purepeople.

"Elle est en grade 5 ou 6 de piano, elle en joue très bien. Elle chante, elle prend des cours, elle voudrait être chanteuse. Mais en même temps, elle travaille très bien à l'école, elle ne veut pas se dire qu'elle sera chanteuse et ne pas avoir fait d'études à côté", détaillait-elle, fière de sa fille, qu'elle surnomme Miss Angie et qui est parfaitement bilingue après avoir vécu en France, à Londres et aux Etats-Unis.