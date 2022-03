David Guetta et sa chérie Jessica Ledon : petit maillot et fesses à l'air pour un joli moment à la plage

Les nuages font place au soleil, en France, ces derniers jours. Mais il y a un endroit où la chaleur est quasi permanente, c'est la Floride. C'est sans doute pourquoi, par soucis météorologiques, David Guetta a choisi la ville de Miami pour se prélasser en très charmante compagnie. Le dimanche 20 mars 2022, le célèbre DJ est allé profiter des eaux bleues américaines et du sable chaud en compagnie de sa jeune compagne, la comédienne et productrice Jessica Ledon, mais aussi de son ami DJ Cédric Gervais et sa fiancée Adriana Gutierrez.

Le quatuor a écumé la plage du palace Setai de Miami. Pour être sûre de ne pas souffrir de vilaines marques de bronzage, Jessica Ledon avait opté pour un microscopique maillot de bain. Elle a également bien pensé à se protéger du soleil en câlinant David Guetta, sensuellement, à l'ombre d'un parasol. Décidément, ces deux-là ne passent que de jolis moments ensemble. Heureux mais discrets, les tourtereaux ont officialisé leur relation en 2017 et ont récemment sabré le champagne en l'honneur de Jessica. Le mannequin d'origine cubaine a effectivement soufflé ses bougies - 29 ans, il en a 54 - le 10 février dernier au Swan Miami, le restaurant du chef Jean Imbert et de Pharrell Williams.

Cette jolie histoire d'amour n'empêche, heureusement, pas David Guetta de passer du temps en famille. De sa longue et emblématique idylle avec Cathy Guetta, le DJ a eu deux enfants : Elvis et Angie, 18 ans et 14 ans, avec qui il vient de passer des vacances au ski à Courchevel, dans le département de la Savoie. Quant à son ex-épouse, difficile de savoir si elle a, à nouveau, trouvé chaussure à son pied. "Après ma séparation d'avec David, je n'étais pas prête, avouait-elle au magazine Gala. J'ai vécu deux amourettes sans conséquence. Mais aujourd'hui, c'est vrai, j'aimerais tomber amoureuse. Il me faudrait un homme qui assume que je sois indépendante, qu'il soit fou d'amour pour moi et bien sûr qu'il aime mes enfants et que mes enfants l'aiment. Sportif et avec un good looking... cela serait parfait." Messieurs : à vous de jouer !