Cathy et David Guetta : Rare photo de leur fille Angie, 14 ans, déjà si grande !

Tout est très naturel et très simple entre nous

Une fois qu'il a plié ses bagages, David Guetta a retrouvé sa nouvelle compagne, Jessica Ledon, à Miami, où il réside. Il a troqué les bonnets et les gants avec ses petits maillots de bain et a profité de jolis moments de détente en amoureux. Il a peut-être tourné la page, mais le célèbre DJ conserve une relation exceptionnelle avec son ex. Pour Halloween, pour toutes les occasions possibles, il retrouve la mère de ses enfants, le sourire aux lèvres.

En pleine promotion de sa gamme de beauté, concoctée avec See My Cosmetics, Cathy Guetta avait effectivement expliqué à Purepeople qu'elle avait conservé le nom de son ancien époux, sans problème, tant ils s'entendaient toujours à merveille. "La question de l'accord ne s'est pas posée, relevait-elle. Tout est très naturel et très simple entre nous. On n'a jamais eu besoin de se creuser la tête sur des questions comme ça. On a vécu une histoire tellement belle, on a monté cette carrière. Ça s'est arrêté pour X raisons et aujourd'hui on est très très proches, très amis. On a deux enfants merveilleux qu'on élève ensemble. Lui comme il peut, moi de la meilleure manière possible..."