David Guetta : Loin de son ex et de leurs enfants, le DJ sort les muscles

Si le monde de la nuit est toute sa vie et surtout son gagne-pain, David Guetta n'est pas du genre à consommer avec modération. Lui ce serait carrément parcimonie. "Une grosse hygiène de vie" qui explique sa bonne santé et son physique d'Apollon (en plus du sport, bien évidemment) : "Il y a des mecs qui se déglinguent tous les week-ends, et ils sortent pas de leur lit du lundi au vendredi parce qu'il faut qu'ils se remettent. Bon, moi, ça n'a jamais été mon délire. [...] Je ne bois pas, je ne me drogue pas, je ne fume pas. [...] Une fois, de temps en temps, je prends un verre si j'ai envie de faire la fête", déclarait-il à Konbini. Et pas un de plus.

En 2018 dans C à Vous, David Guetta expliquait qu'il était carrément considéré comme un O.V.N.I. dans le milieu très particulier de la nuit. Ne pas boire ni prendre de drogues aurait carrément été un frein au tout début de sa carrière : "Quand j'ai commencé c'était un monde plus underground [...] la drogue faisait partie de la culture au départ [...] et moi je n'ai jamais été dedans. Au départ j'avais même du mal à être accepté dans le groupe parce que j'étais là pour la musique et pas le style de vie. [...] J'étais un peu N.E.R.D". Comme quoi ne pas être "dans le coup" n'empêche pas la réussite, bien au contraire...