David Guetta musclé et bronzé à Mykonos, Cauet veut ses abdos

Trente-cinq ans de carrière dans la musique, plus de 50 millions d'albums vendus, près de 15 millions de streams... David Guetta impose le respect ! Il est également admiré pour son physique. Le DJ et producteur s'est musclé et affiche son corps d'athlète sur Instagram, au grand bonheur de plusieurs millions d'abonnés.

Des followers, David Guetta en compte près de 9 millions. Il les a gâtés lundi 9 août 2021 en publiant une photo de lui en train de se baigner dans un petit bassin, tout près d'une plage. L'homme de 53 ans profite de vacances à Mykonos et se prélasse au soleil, uniquement vêtu d'un short de bain bleu. Toute l'attention des internautes s'est portée sur son torse et ses abdos.

L'image a évidemment valu à David Guetta des centaines de compliments en commentaires. Cauet, lui aussi en vacances, mais en République Dominicaine avec sa compagne Nathalie Dartois, s'en est mêlé en lui demandant des comptes. Il a écrit : "Tu peux me rendre mes abdos stp j'en ai besoin ce soir".