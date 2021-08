Cauet en vacances avec ses enfants et ceux de sa chérie : 1er portrait de sa "magnifique famille"

Depuis le début de la semaine, Cauet a la chance de se trouver sous le soleil de Punta Cana, en République Dominicaine. Une destination paradisiaque dont profitent également les deux enfants de l'animateur nés de son premier mariage avec Virginie, Ivana (18 ans) et Valmont (21 ans). On savait également que sa nouvelle compagne Nathalie Dartois a pris par à ces vacances, cette jolie mannequin avec qui il a croisé sur place un célèbre acteur. Ce vendredi 6 août 2021, les fans de Cauet ont cette fois constaté que les enfants de sa chérie étaient également du voyage.

En effet, sur Instagram, l'homme de télé et de radio âgé de 49 ans a partagé pour la première fois une photo de sa nouvelle grande famille recomposée. C'est lors d'une soirée blanche organisée dans leur Club Med que l'image a été captée et sur laquelle apparaissent donc Sacha et Victoire, le fils et la fille de Nathalie Dartois. "Ma magnifique famille", a légendé Sébastien Cauet de son vrai nom, bien heureux.