Cauet en couple : confidences sur sa nouvelle compagne et ses beaux-enfants

Il y a quatre ans, Cauet se séparait de Virginie, la mère de ses enfants, après près de vingt ans de vie commune. Aujourd'hui, l'animateur de NRJ a retrouvé l'amour. Invité du podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs, le mercredi 10 février 2021, Cauet s'est confié sur sa toute nouvelle relation. Une rencontre aussi belle que naturelle.

"Je l'ai rencontrée hors Tinder. J'avais déjà arrêté le truc depuis longtemps. C'est un exercice qui m'avait fatigué. À un moment donné, je me suis dit : "Ca va, ce n'est pas le but dans la vie". Je l'ai rencontrée au Touquet, à une soirée d'amis. Ce que j'aime dans la vie, ce sont ces rencontres qu'on n'attendait pas...", a confié l'humoriste à nos confrères. Cauet est ainsi tombé amoureux. Forcément, il a fallu associer leur deux familles.

Pour rappel, la voix française de Garfield est papa de deux enfants : Valmont (20 ans) et Ivana (18 ans). "Ma chérie avec laquelle je suis a aussi deux enfants, elle les a aussi très bien éduqués, avec des valeurs. Je n'aurais pas accepté d'être le beau-papa de deux gamins mal éduqués, de deux petits cons qui s'accrochent au plafond et t'insultent. Jamais de la vie ! Ils ont 13 et 14 ans, ils sont très intelligents. J'aime bien le rôle de beau-père, c'est très marrant ce rôle : c'est le rôle de père mais avec une petite pression en moins !", a-t-il expliqué en riant.

Réunir les deux familles a finalement été une belle expérience pour Cauet et sa nouvelle compagne. "Je suis pas là pour faire de l'autorité mais pour être de bon conseil, être plus cool et passer du bon temps avec eux quand ils en ont envie. À la maison, ça se passe très bien entre les quatre enfants. La greffe a très bien pris car elle a été cool, tout le monde a été cool (...) En tous cas, quand vous devez reconstituer une famille avec deux personnes qui s'aiment, ça n'est que de la rigolade !", a sourit l'animateur dans le podcast Parents d'abord.

Par le passé, lors d'une interview à Closer, Cauet expliquait utiliser Tinder afin de "laisser venir" l'amour. Il expliquait cependant se heurter au scepticisme de ses prétendantes, ne croyant pas qu'il s'agit bel et bien de l'animateur.