Cauet en couple : il présente sa belle-fille Victoire en vidéo et lui "fout la honte"

C'est la première fois que Cauet présente officiellement sa belle-fille Victoire sur ses réseaux sociaux et l'animateur a décidé pour l'occasion... de lui faire une blague ! En effet, ceux qui le suivent savent qu'il est un adepte des "pranks" (farces, ndlr) en tous genres. Ses enfants Valmont (21 ans) et Ivana (18 ans) en font d'ailleurs souvent les frais.

La jeune Victoire a donc fait son entrée sur le compte Instagram du nouveau et célèbre compagnon de sa mère d'une bien drôle de manière. "J'ai piégé ma belle fille #prank", a légendé Cauet sous la vidéo qu'il a réalisé, non pas sans une certaine fierté. À travers les images, on découvre Victoire s'avancer vers la voiture de l'animateur et y découvrir une panoplie de ballons. "J'avais envie d'emmener ma belle-fille au collège et en fait il restait plein de ballons de l'anniversaire de Stouf (chargée de production et co-animatrice de C'Cauet, NDLR), sauf que ça elle ne le savait pas", se réjouit-il en voix-off. "Pourquoi t'as mis tous les ballons ?", réagit dans le fond l'adolescente. Après quoi, il finit par la déposer devant son école dans le but de "lui foutre la honte". "Et quand t'arrive au collège derrière et bah... c'est l'arrivée la plus discrète du monde", conclut Cauet avec malice.

À défaut de faire rire Victoire, la publication de l'animateur de radio a en tout cas beaucoup amusé sa communauté. "C'est tellement la honte d'aller avec Cauet en cours", "Elle a dû s'adapter au sens de l'humour de son beau-papa", "Non, mais génial, ça me donne une idée pour mes filles", "Ho mais j'adore l'esprit taquin et le rire qui va avec! Magnifique!! Que de l'amour!", a-t-on commenté.

Ça se passe très bien entre les quatre enfants

L'entente apparaît donc toujours au beau fixe entre Cauet et sa belle-famille. Récemment, il faisait des confidences à ce sujet dans le Podcast de Télé-Loisirs, Parents d'abord. "Ma chérie avec laquelle je suis a aussi deux enfants, elle les a aussi très bien éduqués, avec des valeurs. Je n'aurais pas accepté d'être le beau-papa de deux gamins mal éduqués, de deux petits cons qui s'accrochent au plafond et t'insultent. Jamais de la vie ! Ils ont 13 et 14 ans, ils sont très intelligents. J'aime bien le rôle de beau-père, c'est très marrant ce rôle : c'est le rôle de père mais avec une petite pression en moins !", confiait-il. En outre, réunir les deux familles s'est très bien passée. "À la maison, ça se passe très bien entre les quatre enfants. La greffe a très bien pris car tout le monde a été cool (...) En tous cas, quand vous devez reconstituer une famille avec deux personnes qui s'aiment, ça n'est que de la rigolade !".