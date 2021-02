Cauet "papa poule" et célèbre : pourquoi il a tenu ses enfants "à l'écart" des paillettes

Invité du podcast de Télé-Loisirs , Parents d'abord, le 9 février 2021, Cauet s'est livré à de nombreuses confidences sur sa vie de famille. Papa de deux enfants, un fils prénommé Valmont (20 ans) et une fille, Ivana (18 ans), il n'hésite pas à avouer sa condition de "papa poule".

"Je suis un papa trop protecteur. Je vais essayer de faire en sorte que tout soit prémâché pour eux, que le frigo soit plein, je leur fais ce qu'ils aiment. Je sais que maintenant ils sont grands et qu'il va falloir lâcher la bride. À un moment donné, il faut couper le cordon, et c'est vrai que j'ai un peu du mal à le couper parce que j'aime vraiment faire en sorte qu'ils soient bien", a-t-il concédé.

S'il tient particulièrement au bien-être de ses protégés, Cauet sait toutefois se montrer autoritaire lorsque le besoin s'en fait sentir. "Mais ne vous inquiétez pas, ils savent que quand je ne suis pas content, je ne suis pas content ! Car ils ont toujours fait la différence entre le père à la maison - j'aime que les enfants soient polis, je ne supporte pas le laisser-aller - et mon métier", a développé l'animateur de NRJ.

Avec un papa aussi célèbre et adulé des plus jeunes, Valmont et Ivana auraient pu vivre une vie faite de strass et paillettes. Pourtant, il était primordial pour Cauet de les tenir "à l'écart". "Je n'étais pas le père qui allait sur les plateaux télé avec les gamins qui jouent dans la loge. Je ne voulais pas leur montrer cette espèce de "vie paillettes" qui n'est pas une vraie vie, qui n'est qu'un métier. Je ne voulais pas qu'ils aient une fausse idée de la vie, qu'ils en aient une idée facile", a-t-il poursuivi.

Ses enfants devenant grands, ils font leurs premiers pas dans la vie active, à l'image de Valmont, que son papa a pris en stage à NRJ. "Je lui ai dit 'Tu n'es pas le fils du patron'. Aujourd'hui, ça les amuse de faire des trucs à l'antenne. Mais je n'ai jamais voulu montrer mes enfants avant", a souligné Cauet.

Pour rappel, Cauet avait accueilli deux enfants lors de son mariage avec un certaine Virginie, avec qui il est resté marié près de vingt ans jusqu'en 2016. Aujourd'hui, il entretient le mystère au sujet de sa vie de couple.