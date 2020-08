Cauet : Photo avec son fils Valmont, son "copié-collé"

Rita Ora, Karine Le Marchand, Tina Kunakey, Iris Mittenaere... Les stars sont nombreuses à s'être envolées pour la Grèce cet été. Avec la menaçante épidémie de coronavirus, pas question pour elles de partir au bout du monde et les îles du pays européen sont apparues comme la meilleure alternative.

Cauet a lui aussi opté pour cette destination. Et l'animateur de NRJ a eu la chance de passer du bon temps avec ses deux enfants, Valmont (20 ans) et Ivana (17 ans), nés de son mariage passé avec Virginie. Cauet a régulièrement partagé de leurs nouvelles avec ses abonnés sur les réseaux sociaux au cours de leur séjour. Entre bronzette sur la plage, vidéos humoristiques et blagues à sa fille Ivana, il a beaucoup amusé la galerie. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et mardi 18 août 2020, la petite famille était de retour en France.

Heureux de reprendre le chemin du travail, Cauet est tout de même apparu nostalgique sur Instagram en se remémorant les bons souvenirs de Grèce. À travers plusieurs photos, il exprime son manque : "Elles étaient incroyables ces vacances". Un cliché en particulier a retenu l'attention des internautes, celui où il prend la pose avec son fils Valmont. Et pour cause, leur ressemblance est plus que frappante. Mêmes yeux, même nez, même bouche... c'est saisissant ! "Un copier coller de son père", "Ton fils te ressemble vachement ", "Tu peux pas dire que ce n'est pas le tiens !!!", "Non mais c'est dingue", "Tel père, tel fils... avec des cheveux", "La même tête", "Un avant / après", commentent les followers de l'animateur, bluffés.