Cauet torse nu à la plage : sa photo ensoleillée impressionne

La bataille des photos d'été a commencé depuis quelques semaines. Nombreuses sont les personnalités à être déjà parties en vacances. Et, sans surprise, elles ne manquent pas de partager quelques photos avec leurs fans sur les réseaux sociaux. On ne compte plus le nombre de personnes qui se sont dévoilées en maillot de bain ces derniers jours. Cauet vient de s'ajouter à la liste et il a bien fait !

Après une année de dur labeur, l'animateur de NRJ a pris des vacances bien méritées au soleil. Cauet a récemment réalisé un test PCR afin de savoir s'il était atteint du coronavirus. On imagine donc qu'il s'est envolé pour l'étranger afin de se ressourcer. Le 23 juillet 2020, l'homme de 48 ans s'est rendu à la plage et a dévoilé une belle photo pour faire rêver ses abonnés. On le découvre torse nu, un verre à la main, des lunettes de soleil vissées sur le nez, en train de regarder vers l'horizon. "C'est l'heure de l'apéro", a-t-il écrit en légende de sa publication.