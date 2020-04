Cauet, gêné par la présence de son fils Valmont sur NRJ : "Tu me fous la honte"

On dit souvent tel père, tel fils. Si la carrière de Cauet se base sur l'humour, à la télévision comme à la radio, difficile d'affirmer que son aîné Valmont en fera de même. Le lundi 27 avril 2020, l'animateur a partagé une vidéo de son émission confinée C'Cauet – pour NRJ – sur son compte Twitter : un extrait dans lequel le jeune homme de 20 ans intervient pour tenter de prendre la relève familiale. Mais son registre de blagues Carambar n'a pas fait l'unanimité auprès des chroniqueurs du show.

Aucune de ses boutades, du pingouin qui respire par les fesses à la girafe enfermée dans un frigo, n'a su trouver son public. Au contraire, même papa a exprimé son embarras face à de telles tirades. "Tu finis sur de la merde en fait, lui a reproché Cauet. Qu'est-ce qu'il t'a dit ton père ? Quand on est sur scène, on finit par un hit. À la radio, on finit par un truc fort. Moi, je ne fais pas de la bouse derrière. Et quand tu finis, tu dis merci bonsoir. Tu me fous la honte, sans déconner. T'es pas mon fils, tu viens de Tex toi !" Comme quoi, occuper et s'occuper de ses enfants pendant le confinement n'est pas une mince affaire.