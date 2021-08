Cauet s'éclate en vacances avec sa chérie... et un célèbre acteur !

En République Dominicaine, Cauet profite pourtant de journées ensoleillées en compagnie de Nathalie Dartois. L'ex-présentateur de l'émission télé La Méthode Cauet a officialisé leur relation en février dernier. Interviewé dans le podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs, il avait confié : "Ma chérie avec laquelle je suis a aussi deux enfants, elle les a aussi très bien éduqués, avec des valeurs. (...) Ils ont 13 et 14 ans, ils sont très intelligents. J'aime bien le rôle de beau-père, c'est très marrant ce rôle : c'est le rôle de père mais avec une petite pression en moins !"

Cauet est quant à lui papa d'un garçon et d'une fille, prénommés Valmont et Ivana, et âgés de 21 et 19 ans. Les deux jeunes adultes sont nés du mariage de Cauet à sa première épouse, Virginie. L'ex-couple s'est séparé en 2016 et a divorcé en 2019. Concernant le jugement, Cauet s'est souvenu, toujours dans le podcast Parents d'abord : "J'ai vécu un truc horrible, c'est quand je me suis retrouvé au tribunal. J'ai trouvé qu'il y avait une misère, une angoisse de voir tous ces couples qui ne se parlent plus, à deux mètres l'un de l'autre, de voir ce commerce de la tristesse des avocats, qui se foutent complètement de leurs clients. Vous allez devant un juge, qui s'en fout de vous, qui a dix dossiers avant et trente derrière, qui n'a même pas de compassion. J'ai trouvé - peut-être parce que je suis hypersensible - que cet endroit était horrible."