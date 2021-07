Cauet surpris sous la douche par sa compagne Nathalie Dartois : "Quel trouillard !"

C'est la mode. Nathalie Dartois, la nouvelle compagne de Sébastien Cauet, a monté tout un stratagème afin de le surprendre sous la douche. Dans une vidéo - que beaucoup soupçonnent d'avoir été jouée - publiée sur Instagram, on voit la jeune femme se trouver dans la douche discrètement, et l'animateur chantonner en serviette de bain. Il arrive dans la pièce et hurle de peur.

"Quel froussard celui-là", peut-on lire en légende de cette vidéo. Malgré leurs efforts pour paraître naturels, plusieurs de leurs fans ont senti le coup monté. "Pas naturel du tout !", "surjoué", "casting réussi pour Plus Belle la vie", ont commenté plusieurs internautes suspicieux.