Cauet en couple avec un mannequin : première photo officielle avec sa belle Nathalie

En février dernier, Cauet a annoncé avoir retrouvé l'amour ! Après un divorce qui l'a marqué avec Virginie, la mère de ses deux enfants, Valmont (21 ans) et Ivana (18 ans), l'animateur de NRJ n'est plus un coeur à prendre. C'est désormais auprès d'une certaine Nathalie qu'il s'épanouit. Et, ce jeudi 22 avril 2021, il a dévoilé pour la première fois une photo de leur couple.

Sur Instagram, Cauet a franchi cette étape à l'occasion de l'anniversaire sa belle Nathalie. "C'est le birthday de ma chérie. Un énorme baiser d'anniversaire", a-t-il légendé sous une image d'eux deux tendrement enlacés. La photo a rapidement ravi les internautes, lesquels n'ont pas manqué de complimenter en masse la jolie blonde.

Cauet a fini de lever le mystère sur sa compagne en la taguant sur son post. Ainsi, il est possible d'apprendre à la connaître davantage en faisant un tour sur ses réseaux. Nathalie Dartois s'y présente comme un mannequin professionnel et international. Ses publications le confirment lorsqu'elle partage le résultat de ses shooting ou encore lorsqu'elle dévoile sa plastique de rêve en maillot de bain.