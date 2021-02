Cauet, papa inquiet pour sa fille : alcool et cigarettes, "ça commence à me faire peur !"

En dehors de son rôle d'animateur, Cauet est papa à plein temps. Ses deux enfants, Valmont (21 ans) et Ivana (18 ans) sont tous les deux nés de ses amours avec son ex-femme Virginie. Et en pleine émission sur les ondes de NRJ mercredi 24 février 2021, il a fait de rares confidences sur sa fille tout juste majeure qui serait un peu trop "fêtarde" à son goût. "Et ça commence à me faire peur !", confie-t-il.

Peu avant de prendre l'antenne, Sébastien Cauet, de son nom complet, a échangé quelques mots en appel vidéo avec la jeune Ivana. Et au moment de souhaiter de bonnes vacances scolaires à ses auditeurs étudiants, l'animateur de 48 ans donne des nouvelles de sa fille. "Visiblement, ça se passe très bien... J'ai vu une photo, elle boit de la bière. Magnifique !", lance-t-il ironiquement, visiblement mécontent.

Alcool et cigarettes, la fille de Cauet en prend plein la tête sur NRJ

Et ses camarades de son émission C Cauet s'amusent alors de la situation : "Elle boit de la bière ?". L'heureux papa de Valmont et Ivana de répondre alors, tournant en dérision la situation : "Bah ouais, elle a garé son camion en bas des pistes là. Elle attend que le transpalette lui charge le 38 tonnes et elle repart." Plus sérieux, Cauet s'agace : "Non mais de la bière, franchement..." Son collègue Miko, alias Michael Simeoni, lui indique qu'Ivana est majeure et qu'elle peut donc boire de l'alcool légalement. "Mais c'est une fille... Tu bois de la bière toi, Stouf ?", lance Cauet à Stéphanie Dunand. La jolie brune s'exclame alors : "Bien sûr ! Enfin, en ce moment non. Mais une petite mousse de temps en temps..."