Cauet : Quel est le vrai prénom de l'animateur ?

C'est déjà l'été et même si le temps n'est pas vraiment au rendez-vous, les émissions de télé se sont mises en mode estival, à l'image de TF1 qui propose Le grand bêtisier de l'été ce samedi 16 juillet sur TF1. L'émission présentée par Karine Ferri et Christophe Beaugrand devrait faire la part belle à la rigolade. Parmi les invités présents ce soir, on retrouve Elsa Esnoult, Hélène Ségara, Moundir, Sophie Davant ou encore Jean-Luc Lemoine. Une pléiade de stars dont Cauet fera partie. L'animateur à la tête d'une des émissions phares de NRJ viendra partager des moments cultissimes de ses anciennes émissions, à l'image de La Méthode Cauet, qui regorge de séquences marquantes.

Le compagnon de Nathalie roule sa bosse dans les médias depuis maintenant plusieurs années et il est vite devenu incontournable à la télévision comme à la radio. S'il a commencé sa carrière à Fun Radio puis à Skyrock, l'animateur de 49 ans a vite fait son trou à la télévision avec plusieurs émissions de talk show où il laissait aller son humour ravageur. Même si la période à la télé a propulsé Cauet au rang de star, c'est avant tout un homme de radio. Marié pendant plus de 25 ans à Virginie avant leur séparation en 2016, le père de ​​Valmont (né en février 2000) et Ivana (née en mai 2002) est passé par Europe 2 et Virgin Radio avant de trouver son bonheur du côté de NRJ avec C'Cauet, l'émission mythique qu'il anime avec son compère de toujours, Miko.

Si sa carrière professionnelle est connue et reconnue, on sait finalement peu de choses sur l'homme et notamment son prénom. Né le 28 avril 1972 du côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne, ses parents ont décidé de l'appeler Sébastien. Il a même des deuxième et troisième prénoms, ce qui donne au complet : Sébastien Jean Maurice Cauet ! C'est finalement par son nom que se fera connaître le très taquin animateur tout au long de sa prolifique carrière.