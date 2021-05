Loana encore moquée par Cauet : l'animateur très inspiré par son voyage en voiture sans permis

Ces derniers jours, Loana s'est lancée dans un sacré périple ! L'ancienne gagnante du Loft (2001) a entrepris de voyager seule à bord d'une voiture sans permis pour aller de Lyon au Lavandou. Un projet qui en a inquiété plus d'un lorsqu'on sait que Loana se remet doucement de plusieurs hospitalisations. Récemment, elle n'a d'ailleurs pas rassuré en confiant que sa roue avait crevé lors de son voyage, forçant son ami Eryl Prayer à venir à sa rescousse. Une nouvelle mésaventure pour la jolie blonde qui a donné des idées à Cauet.

Sur NRJ, vendredi 28 mai 2021, l'animateur radio s'est encore une fois moqué de Loana et notamment de ses problèmes d'articulations. "Coucou mes Loulous, ayé Eryil m'a amené à Montelimar, le pneu est changé, je suis trop contente", l'a-t-il imité en ayant bien du mal à garder son sérieux. Et pour lui de continuer toujours en prétendant être la star déchue de la télé-réalité : "Et hop, une petite camomille pour fêter ça mais alors là attention, je vais démarrer. C'est génial, par contre je ne sais pas où est Titi (le chien de Loana, ndlr), je vais reculer maintenant." On peut alors entendre un cri de chien, ce qui laisse penser que celui-ci vient de se faire renverser. "Oh non ouf, c'est pas Titi parce que Titi mon chien il n'est pas plat", conclu Cauet, déclenchant un fou rire autour de lui.

Ce n'est pas la première fois que le papa d'Ivana (19 ans) et Valmont (21 ans) se met dans la peau de façon quelque peu insensible de Loana. Déjà au début du mois de mai, il se moquait ouvertement de ses récents ennuis de santé, exagérant toutes les situations dramatiques dans lesquelles elle a pu se retrouver ces derniers temps. "Je suis passée sous un camion, j'ai aussi fait un AVC, j'ai été dans le coma quatre jours ce matin, j'ai chopé la rougeole, je me suis fait mordre par un Rottweiler, piquer par quatre frôlons asiatiques qui avaient la gale, et j'ai fait une embolie pulmonaire...", ironisait-il.