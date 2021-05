Loana, son surprenant road-trip reprend après un premier pépin : Eryl Prayer à la rescousse

Loana multiplie les projets ! L'ancienne gagnante du Loft a débuté un grand road-trip le 21 mai dernier. Avec son chien Titi, l'auteure de 43 ans prévoyait de sillonner les routes du Sud de la France. Un vent de liberté bien mérité après des mois compliqués, teintés de violences conjugales et de passages à l'hôpital. A l'aide d'une voiture sans permis, Loana était partie à la conquête du bitume. C'était sans compter une crevaison qui a rebattu toutes les cartes.

Prêt à intervenir, son grand ami et complice Eryl Prayer lui est venu en aide. Une aubaine pour Loana, qui aurait pu être en danger. "Après ma crevaison, Eryl est venu me chercher pour me ramener au Lavandou. C'était le week-end de la Pentecôte donc c'était férié. Ma roue va être réparée demain. Donc après-demain je devrais reprendre le chemin de mon périple. Voilà, c'est pour vous faire de gros bisous et je vous embrasse très fort", a indiqué Loana sur Instagram, le mardi 25 mai 2021. L'aventure devrait donc reprendre de plus belle.