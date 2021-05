Loana dévoile le résultat de sa "petite folie" en photo !

Le 22 mai 2021, Loana a enfin dévoilé le résultat de sa "petite folie" sur Instagram. Actuellement à Valence, la jolie blonde qui a démarré il y a quelques jours un road trip de Lyon jusqu'au Lavandou à bord d'une voiture sans permis avait annoncé vouloir se faire un piercing au niveau du nez. C'est fait ! Très fière du résultat, la star de 43 ans a dévoilé un cliché de son nouveau piercing. "Bisous du matin (avec mon piercing) pour vous souhaiter une bonne journée" écrit-elle en légende de sa publication.

Sur la photographie, on découvre un petit diamant très discret sur le nez de Loana Petrucciani. "Très beau parce que votre nez est trop joli", "Très joli le piercing discret", "C'est canon et discret j'aime beaucoup" peut-on lire en commentaires de cette publication. Un "rêve" désormais devenu réalité pour Loana qui avait annoncé la veille en story : "J'ai décidé d'aller me faire percer le nez. Je vous montrerai ce que ça va donner. Je ne fais pas ma fière mais j'en rêvais depuis longtemps".