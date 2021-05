Loana enceinte de son ex Eryl Prayer ? La jeune femme répond aux bruits de couloirs !

Loana s'apprêterait-elle à avoir un deuxième enfant ? Sa fille Mindy va-t-elle devenir grande soeur ? C'est la rumeur qui court depuis quelques heures... alors qu'elle est fausse. Comme l'a confirmé l'ancienne candidate de Loft Story sur les réseaux sociaux, elle n'attend pas du tout un heureux évènement - contrairement à ce qu'affirme une ancienne connaissance. "Pour info (trop drôle), elle vient de dire que je dormais avec Eryl Prayer et que j'étais enceinte de lui, étant donné que je suis en vacances chez lui depuis 15 jours. Je peux vous assurer que j'ai ma propre chambre et surtout que je ne suis pas enceinte de 15 jours, a-t-elle rectifié. Déjà, je ne pourrais pas le savoir si tôt et donc encore moins cette Sylvie. Juste pour vous dire de ne plus écouter les calomnies et fabulations de cette femme."

Il est vrai que, fut un temps, Loana et Eryl Prayer formaient un couple à la vie à la scène. Le 14 février 2017, à l'occasion de la Saint-Valentin, ce joli binôme avait profité du romantisme ambiant pour dévoiler leur single Love Me Tenter, une reprise d'Elvis Presley envoûtante - Monsieur étant l'un de ses sosies officiels du chanteur. Cette collaboration ne s'est d'ailleurs jamais vraiment arrêtée. En bon terme avec son ex, la jeune femme a assuré le 5 mai dernier, sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, qu'elle travaillait sur de nombreux projet dont la sortie d'un disque en collaboration avec son grand complice ainsi que la préparation d'un cabaret.