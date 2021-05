Loana et sa fille Mindy : "On est brouillées"

Loana est de retour. Désormais remise de la Covid-19 sévère qui l'a touchée, la gagnante de Loft Story 1 (2001) compte bien revenir sous le feu des projecteurs. Après avoir donné de ses nouvelles sur Instagram, elle a de nouveau fait un passage dans Touche pas à mon poste (C8) le 5 mai 2021 pour parler de son état de santé. Elle a également évoqué sa fille Mindy.

Elle s'est vue mourir comme elle l'a confié à Cyril Hanouna. Durant deux semaines, Loana a été hospitalisée à cause du coronavirus. Elle a fait un arrêt cardiaque, cinq jours de coma et a eu une infection pulmonaire. Mais une fois de plus, elle s'en est sortie et elle compte bien profiter de la vie à 100%. "Je suis une conquérante maintenant. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de projets. J'ai soif de la vie. Je me prenais trop en pitié, je pensais trop au passé et je ne faisais pas attention au futur et au présent. J'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de mincir, de faire du sport, de redevenir celle que j'étais. Depuis ces cinq jours de coma, j'ai envie d'une vie saine, de mariage, de bébé, de plein de choses", a-t-elle déclaré.

Après que Jean-Edouard a dit ce qu'il pensait de la situation ou que Steevy, en larmes, a regretté qu'elle n'ai pas accepté son aide, Géraldine Maillet lui a demandé où elle en était avec sa fille. "On est brouillées. C'est de son côté. Elle ne veut pas me voir. Mais je n'ai pas envie d'en parler", a répondu Loana. Et de révéler qu'elle a retiré la plainte qu'elle avait déposée contre sa maman Violette.

Pour rappel, Loana est tombée enceinte alors qu'elle était encore très jeune et, pour ne rien arranger, le père de son bébé était le meilleur ami de l'homme avec lequel elle était en couple. Après son accouchement, la blonde de 43 ans a fait croire au père biologique que Mindy était décédée de la mort subite du nourrisson. Elle a fini par la confier à la DDASS et depuis, elle ne l'a jamais revue.