Loana ravagée par la Covid-19 : "J'ai cru que j'allais mourir"

Loana est de retour. Après des mois compliqués, la gagnante de Loft Story fait tout pour retrouver une vie plus saine, loin de son entourage toxique. La star de 43 ans était présente ce mercredi 5 mai dans Touche pas à mon poste pour donner de ses nouvelles et rétablir plusieurs vérités sur sa dernière hospitalisation.

Loana a commencé par rassurer tout le monde en précisant que "ça va mieux" mais si elle se sent toujours "fatiguée". Elle a ensuite détaillé son combat contre le coronavirus : "Pendant une semaine j'étais à 41 de fièvre, plus de goût, plus d'odorat, perte d'équilibre. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai failli mourir. (...) Je suis tombée dans un coma de 5 jours avec mini arrêt cardiaque. C'était un miracle que je reparte. Suite à ça j'ai eu une infection pulmonaire. C'était le moment le plus dur de ma vie et celui ou j'ai le plus souffert, après l'accouchement de ma fille. Il a fallu me réapprendre à marcher, avec un kiné. J'ai aussi eu une diététicienne pour me faire manger. J'ai perdu 6 kilos".

Ce n'est pas la première fois que Loana s'attarde sur son hospitalisation. Dans une interview accordée au journal suisse Le Matin, plus tôt cette semaine, la jolie blonde déclarait : "J'y suis restée deux semaines. J'avais la Covid. J'ai fait un arrêt cardiaque, cinq jours de coma et j'ai eu une infection pulmonaire. J'ai perdu pas mal de poids aussi. Je suis passée de 74 à 69 kilos". C'est à cause de cette hospitalisation que la jeune femme n'a pas pu être présente lors de l'émission 20 ans de Loft Story. Une absence douloureusement vécue pour Loana : "Je n'y crois pas que j'ai raté le jour le plus important de ma vie, car j'avais la Covid. À ce moment-là, j'ai vu sur Internet que Sylvie Ortega disait que je n'y étais pas allée car j'aurais demandé 30 000 euros et que la chaîne avait refusé".

Il est vrai que les relations entre Loana et Sylvie Ortega sont compliquées depuis plusieurs mois, et la candidate de téléréalité ne pardonne pas les accusations de la veuve de Ludovic Chancel : "C'est dégueulasse, j'étais dans le coma. Avec Sylvie nous ne sommes plus en contact depuis longtemps. Elle a été la source de mauvais articles sur Internet. J'ai appelé les Lofteurs pour leur expliquer la situation. J'ai vraiment fait un arrêt cardiaque".