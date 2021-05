Loana donne de ses nouvelles : elle se lance un défi complètement dingue !

En 2008, la France découvrait un programme d'une qualité rare quand Vincent Mc Doom et Magloire décidaient de parcourir le pays ensemble en voiture. On dirait bien que La Folle Route s'apprête à faire peau neuve... mais avec un cast légèrement différent. Comme l'a annoncé Loana sur les réseaux sociaux, elle s'apprête à vivre une aventure assez similaire à ses petits camarades, loin des caméras, mais quand même munie de son téléphone pour documenter le tout.

"Je me suis lancé un défi, c'est de m'acheter une voiture sans permis et de parcourir la distance Lyon-Le Lavandou sur une durée d'une semaine parce que je ne peux pas prendre l'autoroute et qu'elle roule doucement, a-t-elle révélé sur son compte Instagram. Mais ça risque d'avoir de nombreux fous rires et des moments d'émotion. Ca va être à partir de demain et, tous les jours, vous me verrez en direct en train de conduire ma Titine. Voilà, j'espère que vous serez nombreux et que cela vous plaira." Evidemment, Loana ne se lance pas toute seule dans cette expérience riche en frissons. Son acolyte ? Titi, son adorable petit chien, en guise de co-pilote.