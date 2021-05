Loana prête à "faire une folie" lors de son road-trip en voiture sans permis !

Loana a décidé de croquer la vie à pleine dents ! Après des derniers mois très compliqués, voire critiques, pour l'ex-star de télé-réalité qui a été plongée dans le coma et a frôlé la mort à cause d'une overdose médicamenteuse mais aussi de la Covid-19, elle a enfin repris du poil de la bête. À tel point qu'elle s'est lancée le pari fou de voyager seule à travers la France, mais accompagnée de son petit chien tout de même. Loana a même loué pour l'occasion une petite voiture sans permis en partance de Lyon pour rejoindre le Lavandou.

Une véritable aventure pour la célèbre blonde de 43 ans qui n'est pas des plus évidentes. "On avance, on avance. Bon, ce n'est pas facile, je peux vous l'avouer. Mais je continue à vous faire des vidéos pour vous dire un peu ce qu'il en est. Je me régale, mais j'ai peur quand même !", a-t-elle reconnu récemment. Ce vendredi 2021, Loana est de nouveau apparue sur ses réseaux pour annoncer être sur le point de réaliser un de ses "rêves". "Je vais aller faire une folie aussi. Comme c'est mon jour off, j'ai décidé d'aller me faire percer le nez. Je vous montrerai ce que ça va donner. Je ne fais pas ma fière mais j'en rêvais depuis longtemps", a-t-elle confié très heureuse sur Instagram.