Shanna Kress et Jonathan Matijas : Le couple annonce une très bonne nouvelle !

Une mise au point qu'elle a été contrainte de faire après la Saint-Valentin, jour où elle avait posté une image d'eux accompagnés d'un ballon sur lequel était inscrit "future madame Matijas". Il n'en fallait pas plus pour que les internautes pensent à des fiançailles. Ces derniers ont également eu l'impression que Shanna Kress était enceinte de leur premier enfant... "Les amis, je ne vais pas me marier et je ne vais pas encore avoir d'enfant. C'est gentil de penser tout ça mais on n'en est pas encore là", avait-elle donc démenti.

Il faut dire que la relation entre Jonathan et Shanna est encore très jeune. Ils ont craqué l'un pour l'autre, et à distance, lors du premier confinement en mars 2020. Et ce n'est qu'à l'automne suivant qu'ils ont entamé leur idylle. "Quand nous avons entendu qu'il y avait un deuxième confinement nous avons décidé de le passer ensemble car l'attraction, l'alchimie étaient présentes", avait confié Shanna. Depuis c'est toujours l'amour fou !