Loana internée et dans le coma : elle parle de son "horrible jeu avec la mort"

C'est la première grande star de télé-réalité en France. En 2001, Loana a 24 ans et remporte la première saison de Loft Story. Sa vie s'en trouve bouleversée. Après avoir profité un temps de sa notoriété grandissante, la bimbo blonde sombre peu à peu dans la dépression et ne compte plus ses addictions. Des addictions qui lui ont donné des idées noires, comme elle le confiait dans les pages de son livre Elle s'appelait miette, elle qui a tenté de mettre fin à ses jours pas moins de neuf fois. En détresse émotionnelle, Loana est alors internée à l'unité psychiatrique de l'hôpital de Sainte-Anne en 2012 et ce n'est que depuis peu qu'elle sort enfin la tête de l'eau et apparaît en meilleure forme.

Lors d'une interview pour #TBT sur Snapchat, Loana a accepté d'évoquer son passé douloureux et de revenir sur le jour où sa "période noire" a commencé, précisément après la fin de sa collaboration avec La Halle, pour qui elle avait élaboré une dizaine de collections. Un coup dur qui n'était que le premier d'une longue liste : "C'est là que la descente aux enfers a commencé. Il y a eu les mauvaises rencontres. On sort en soirées, on est à Paris, on nous propose quelques produits illicites, on en prend un peu, beaucoup. On se dit qu'on peut arrêter. On boit de l'alcool. On sombre royalement dans les travers de toutes les addictions possibles", se souvient celle qui est mère d'une fille, Mindy.

Un "cercle vicieux", selon ses mots, qui finalement l'isole totalement. Seule, coupée du monde, "la paranoïa s'installe". "Ça, ça a duré quelques années !", reconnaît-elle. Complètement désemparée, Loana ne semble alors pouvoir trouver refuge que dans la mort et explique avoir voulu "quitter cette vie de nombreuses fois avec de l'alcool, des médicaments, de la drogue." "Ça devenait un jeu avec la mort, ce qui est horrible d'ailleurs", observe-t-elle. Si elle n'est heureusement pas parvenue à ses fins, Loana se sera tout de même retrouvée trois fois dans le coma et aura été victime de "deux arrêts cardiaques".