Loana ultra décolletée : allongée, elle offre un selfie qui charme ses fans

Loana semble ainsi plus confiante que jamais dans sa nouvelle silhouette, qu'elle prend plaisir à dévoiler de temps en temps à ses 227 000 abonnés. En août dernier, elle avait créé la surprise en dévoilant ses belles jambes affinées et son ventre plat à la taille marquée, toujours sur les réseaux sociaux. "J'ai fait une sleeve il y'a maintenant 3 ans, j'étais en obésité morbide puisque je dépassais les 120 kilos (...) C'est une bataille difficile de chaque jour mais qui en vaut la peine. Enfin pouvoir me sentir femme, me regarder dans la glace et ne pas détourner le regard", avait-elle indiqué, dans un message poignant. On lui souhaite le meilleur.