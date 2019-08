Loana très amincie : les détails de sa spectaculaire perte de poids

Depuis plusieurs mois, Loana fait des efforts démesurés pour perdre ses kilos en trop et cela paye ! La jolie blonde de 41 ans, qui avait documenté petit à petit sa perte de poids sur les réseaux sociaux, a désormais un impeccable ventre plat qui la réjouit particulièrement. L'ex-star de Loft Story voulait retrouver sa silhouette de rêve et elle explique comment elle s'y prend.

Toujours sur son compte Instagram, suivi par 206 000 abonnés, Loana a reposté une photo de son nouveau corps aminci et a écrit un long message en légende pour donner les détails de cette spectaculaire perte de poids. "Pour répondre aux nombreuses réflexions faites sur ma photo précédente : OUI, j'ai fait une sleeve, il y a maintenant 3 ans, j'étais en obésité morbide puisque je dépassais les 120kg, et OUI j'ai des cicatrices dues à cette opération qui consiste à enlever les 2/3 de l'estomac, qui contraint la personne à vie : à manger 5 fois par jour l'équivalent de ce que mange un enfant de 3 ans... à prendre chaque jour des médicaments pour l'estomac et des compléments alimentaires pour palier à la diversité peu ingérable dans une journée...", a-t-elle dévoilé.

Derrière toutes ces contraintes, Loana doit ainsi gérer un quotidien peu appréciable mais qu'elle accepte tout de même, déclarant "enfin pouvoir [se] sentir femme et [se] regarder dans la glace et ne pas détourner le regard". Elle ajoute : "Ce n'est pas si facile et simple que beaucoup le pensent... Vertiges, nausées et fatigue sont mon quotidien et il faut apprendre à vivre avec... C'est une bataille difficile de chaque jour MAIS qui en vaut la peine... et dont (je pense) on peut être FIÈRE !!! Je continuerai à dire que c'est possible car je suis vraiment trop contente !!! Je retrouve peu à peu mon corps et j'en suis fière...", ajoute-t-elle.

Très touchée par les nombreux messages la félicitant pour sa ligne retrouvée, l'interprète du tube Comme je t'aime a tenu à remercier ses followers. "Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenue et encouragée .. Des bisous d'amour. Eh oui, on voit mon TÉTON mais je pense que ce n'est pas si grave comparé à toutes les poitrines exhibées entièrement nues sans en cacher ce serait-ce que le moindre millimètre...", a-t-elle conclu.