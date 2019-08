Loana : Topless, elle dévoile son corps très aminci

Loana a perdu beaucoup de poids ces derniers mois, multipliant les efforts pour éliminer ses kilos en trop. Si on avait déjà pu constater que l'ancienne bombe de Loft Story avait fondu, son selfie posté sur son compte Instagram ce dimanche 11 août 2019 enfonce définitivement le clou !

La jolie blonde a surpris ses presque 200 000 abonnés en postant une photo d'elle, topless, la poitrine cachée par un bandeau sur lequel est écrit son prénom, et en culotte. On peut voir son ventre plat et ses hanches affinées. A 41 ans, Loana est de nouveau métamorphosée et elle ne cache pas sa joie d'avoir retrouvé de jolies formes après avoir fourni de gros efforts. Tout cela fait d'ailleurs partie d'un renouveau global concernant son image.

En légende de sa photo, la sympathique blonde écrit : "Trop contente !! Je retrouve peu à peu mon corps et j'en suis fière... Il y a quelques années mon poids dépassait 120kg.. J'ai subit les moqueries et surtout j'ai connu comme tout devient difficile à faire lorsqu'on est à ce poids là.. Il m'aura fallu des années mais voilà, je voudrais dire que tout est possible.. Avant j'avais pas conscience de la chance d'avoir le corps de naïade que j'avais et maintenant je peux vous dire que je m'apprécie même avec mes rondeurs !!!! Enfin pouvoir me sentir femme.. Me regarder dans la glace et ne pas détourner le regard.. Je ne suis pas parfaite mais pour moi, j'ai enfin gagné ma bataille .. Je suis tellement contente de pouvoir partager mon bonheur avec vous .. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé .. Des bisous...#loana #frenchgirl #blondehair #influenceuse #portrait #celebrity #blondegirl #instafrenchie #model #businesswoman #sweetness ... #smiles #sexy #picoftheday #romantic #glamour #influenceusemode."

L'année 2019, bien que marquée par quelques désagréments personnels, sera quoi qu'il arrive une des plus belles de la vie de Loana !

