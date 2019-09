Loana : L'appartement de son ex ravagé par un incendie

La triste nouvelle de cette fin de semaine concerne l'ex-compagnon de Loana. Un incendie a ravagé son appartement. Dévasté, Phil Storm a publié des photos des dégâts samedi 28 septembre 2019, et reçu le soutien des internautes.

Phil Storm compte près de 20 000 abonnés sur Instagram. 20 000 internautes qui avaient notamment suivi son hospitalisation l'été dernier, après avoir subi une opération du coeur. Ce week-end, le chanteur leur a révélé que son logement a été ravagé par un incendie. Phil a publié des photos des dégâts et fait part de sa détresse en légende. On peut d'ailleurs voir le sol de son salon recouvert de suie.

"Une vie brisée en quelques instants. Les flammes ont emporté tous les souvenirs. Une vie à reconstruire... Un incendie et plus rien du passé n'existe. Laissons désormais l'enquête se faire pour en connaître les causes....", écrit-il en commentaire de son diaporama. Ce dernier ne semble donc pas savoir si l'incendie est accidentel ou volontaire. Ses followers lui ont manifesté leur soutien en commentaire.