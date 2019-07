Phil Storm gravement malade et opéré : l'ex de Loana donne de ses nouvelles

L'ancien (faux) petit ami de Loana a fait son retour à l'hôpital. Mercredi 24 juillet 2019, Phil Storm a annoncé à ses abonnés Instagtam qu'il s'était fait opérer après qu'on lui a diagnostiqué une maladie du coeur. Il a ensuite donné des nouvelles de son état de santé.

"Mes amis, l'intervention s'est bien passée!! Le combat n'est pas fini mais ça reste une grande victoire. Merci pour vos messages, votre soutien, vos mots et votre gentillesse. Show must go on. Et je vous promets de vaincre la maladie", a-t-il commenté une photo de lui sur son lit d'hôpital. L'homme de 41 ans y apparaît avec un léger sourire. Très vite, de nombreux abonnés ont tenu à lui apporter leur soutien, de quoi réchauffer le coeur de Phil Storm, qui a remercié quelques internautes.