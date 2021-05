Loana, inquiète, donne de ses nouvelles : "J'ai peur quand même..."

Ces derniers mois n'ont pas été drôles pour Loana. En avril dernier, elle a contracté la Covid-19. Hospitalisée, la grande blonde de 43 ans est tombée dans le coma, a vécu un arrêt cardiaque et a souffert d'une infection pulmonaire. Aujourd'hui, elle va mieux et se lance un défi fou : parcourir Lyon-Le Lavandou au volant d'une petite voiture, et ce en une semaine de temps ! En story sur Instagram jeudi 20 mai 2021, elle donne de ses nouvelles.

"Coucou mes loulous ! Bon... J'ai attaqué mon périple. Là, je suis sur un parking pour pouvoir me reposer un petit peu. Il y a Titi avec moi, il est dans son panier, il est très bien", lance-t-elle à bord de sa voiture sans permis, au côté de son adorable petit chien. Et de poursuivre : "On avance, on avance. Bon, ce n'est pas facile, je peux vous l'avouer. Mais je continue à vous faire des vidéos pour vous dire un peu ce qu'il en est. Je me régale, mais j'ai peur quand même !"