Loana moquée par Cauet : l'animateur pousse la blague très loin en direct à la radio

Loana continue de faire beaucoup parler d'elle. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers les médias, chacune de ses apparitions suscite des interrogations. Il faut dire que l'ancienne candidate de télé-réalité n'a pas tout à fait réussi à se débarrasser de tous ses démons. Une situation dont a choisi de rire Cauet dans son émission de radio du 5 mai 2021 sur NRJ, C'Cauet.

"Voici mon imitation de Loana version 2021", a-t-il écrit sur Twitter en partageant la vidéo de cette séquence. Une vidéo de plus de 2 minutes au cours de laquelle l'animateur se moque ouvertement des récents ennuis de santé de l'ex-Lofteuse de 43 ans, ainsi que de sa grande difficulté à articuler dû à son problème de mâchoire. Cauet ne manque pas également de faire référence à ses passages répétés dans Touche pas à mon poste en dépit de sa grande fragilité, comme il y a encore quelques jours. "Coucou mes Loulous, je suis trop contente d'être en direct ce soir sur TPMP, déclare-t-il en prétendant être Loana. Par contre, je vais devoir être en forme alors je me prépare : un déca avec sucrette plus un petit Benco, plus une petite tisane verveine et enfin pour finir une petite camomille. Je suis prête pour raconter ce qu'il m'est arrivée."

Cauet poursuit - en ayant bien du mal à garder son sérieux - et liste une série de mésaventures très exagérées de ce que Loana a traversé. "Je suis passée sous un camion, j'ai aussi fait un AVC, j'ai été dans le coma quatre jours ce matin, j'ai chopé la rougeole, je me suis fait mordre par un Rottweiler, piquer par quatre frôlons asiatiques qui avaient la gale, et j'ai fait une embolie pulmonaire... Mais je serai là les Loulous !", a-t-il lâché avec humour. L'animateur qui est en couple avec une mannequin a même feint de lever son tee-shirt, un rappel sans équivoque aux dérapages de Loana qui a dévoilé sa poitrine sur les réseaux sociaux. La séquence a beaucoup amusé les internautes, lesquels ont été plusieurs a glisser des émojis hilares en commentaires.