Loana poste une photo de sa poitrine, nouveau dérapage ?

Lundi 3 mai, Loana est d'ailleurs revenue sur sa dernière hospitalisation, s'expliquant en vidéo. La grande star de Loft Story, qui avait loupé la grande soirée anniversaire sur C8 pour les 20 ans de l'émission, a raconté brièvement l'enfer de son passage à l'hôpital, entre arrêt cardiaque et infection pulmonaire. "Coucou mes loulous ! Je viens vous dire que tout va bien, même très bien. Je veux aussi juste faire un petit point avec vous, lance Loana Petrucciani. Voilà, je n'ai pas été sur le plateau des 20 ans de Loft Story tout simplement parce que j'avais la Covid et j'étais à l'hôpital où j'ai eu cinq jours de coma, un arrêt cardiaque et une infection pulmonaire. Donc le plus beau jour de ma vie, j'étais dans le coma", a-t-elle publié en légende de sa vidéo.