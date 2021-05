Cauet en couple et complice avec Nathalie : photo de leur week-end ensoleillé

Cauet est un homme heureux. Après un divorce qui l'a marqué avec Virginie, la mère de ses deux enfants, Valmont (21 ans) et Ivana (18 ans), l'animateur de NRJ a retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Nathalie Dartois. Un amour qu'il vit désormais au grand jour.

L'homme de 49 ans a profité du week-end prolongé de l'Ascension pour se ressourcer au Touquet. Et il n'était pas seul ! Cauet y était en compagnie de sa belle Nathalie, la femme qui fait battre son coeur. Ne souhaitant plus cacher leur idylle, il n'a pas hésité à publier une photo au côté de la belle blonde, sur son compte Instagram. Dimanche 16 mai, ses abonnés ont ainsi eu le plaisir de le découvrir en premier plan, des lunettes de soleil vissées sur le nez et avec une casquette, en train de fixer l'objectif. Derrière lui se trouve sa compagne, souriante et le prenant par l'épaule. "En mode #love #weekend #sun", a-t-il écrit en légende de sa publication ensoleillée.