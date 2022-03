David Guetta comblé avec sa jeune compagne Jessica Ledon, canon en robe ultra fendue

"Publication tardive sur mon dîner d'anniversaire (...) Je me sens coupable de partager ça, en sachant que des vies innocentes sont ôtées de l'autre côté du monde, mais je voulais prendre un moment pour remercier ceux qui ont rendu cette journée spéciale. Non à la guerre", écrit Jessica Ledon en légende de sa publication. La jeune femme née en 1993 fait évidemment allusion à la situation eu Ukraine, où le président russe Vladimir Poutine a lancé une opération militaire.

David Guetta a retrouvé l'amour auprès de Jessica Ledon après son divorce. Cathy, l'ex-épouse du DJ et maman de leurs deux enfants (Tim Elvis et Angie, 18 et 14 ans), souhaite également refaire sa vie. "J'aimerais tomber amoureuse. Il me faudrait un homme qui assume que je sois indépendante, qu'il soit fou d'amour pour moi et bien sûr qu'il aime mes enfants et que mes enfants l'aiment (...). J'ai la notoriété, le succès, je gère ma carrière et je participe toujours à celle de David. Je suis forte et indépendante. Difficile pour un homme, mais croyez-moi le moment venu je saurai le reconnaître", confiait-elle au magazine Gala en août dernier.