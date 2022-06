Laeticia Hallyday, Jade et Joy en larmes pour un bel hommage à Johnny

C'est une période difficile à vivre pour toute la famille. Chaque année, quand vient la date du 15 juin, tous les membres du clan Hallyday versent des larmes abondantes. En 2022, le Taulier, disparu fin 2017, aurait célébré ses 79 ans. Voilà pourquoi sa jeune veuve, Laeticia Hallyday et ses deux filles, Jade et Joy, sont venues faire un tour en France. Pour avoir une pensée pour lui, bien sûr, et pour lui rendre hommage. Pour se faire, le trio s'est rendu sur un espace qui est désormais consacré au défunt chanteur : l'esplanade Johnny Hallyday, située juste à côté de la mythique salle de l'AccorHotels Arena, dans le 12e arrondissement de Paris.

Elles étaient accompagnées par l'inimitable Elyette Boudou, a.k.a Mamie Rock, ainsi que Liliane Jossua et Marie Poniatowski. La tristesse était palpable, au pied de l'immense sculpture érigée en ces lieux en l'honneur de Johnny Hallyday. Laeticia a déposé des fleurs pour son amour, soutenue par ses filles Jade et Joy, 17 et 13 ans, toutes trois en pleurs. C'était l'occasion, outre cet hommage vibrant à rendre à l'artiste, de rencontrer quelques-uns de ses plus grands fans, également venus se recueillir. Ha, qu'est-ce qu'ils l'aiment !

Nous quatre pour la vie à jamais sans personne d'autre...

Les années passent mais le deuil reste toujours aussi douloureux. Pour Joy Hallyday, la douleur est vive, qu'elle soit en France, aux Etats-Unis, ou n'importe où dans le monde. "Je t'aime pour la vie, écrivait-elle sur les réseaux sociaux, le jour de son anniversaire. C'est grâce à toi et à maman que je suis qui je suis aujourd'hui. Ton humour, tes blagues, ta générosité, ta voix, tes chansons que tu me chantais, et l'amour que tu portais à maman, Jade et moi me manquent. Chaque jour j'écoute tes chansons et je pense aux moments les plus chers qu'on a passé ensemble dans ton bureau à regarder des films, faire des blagues et rigoler tous les quatre avec maman et Jade. J'espère que tu vas bien là haut et que tu te marre bien. Nous quatre pour la vie à jamais sans personne d'autre..."