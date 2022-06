"J'espère que tu vas bien là-haut" : Déchirant message de Joy Hallyday à son père Johnny

Ce mercredi 15 juin, Johnny Hallyday aurait fêté ses 79 ans. Mais, malheureusement, le défunt rockeur s'en est allé en 2017 après une longue lutte contre le cancer. Mais ses proches continuent de faire vivre sa mémoire et sa musique. Personne ne l'oublie. Surtout pas sa famille.

Sur Instagram, Joy Hallyday a posté un diapo de photos d'archives sur lesquelles on peut la voir à travers les âges en compagnie de Johnny. Son défunt papa l'a adoptée en 2008 au Vietnam. "Joyeux anniversaire mon papa d'amour. Je t'aime pour la vie. C'est grâce à toi et à maman que je suis qui je suis aujourd'hui. Ton humour, tes blagues, ta générosité, ta voix, tes chansons que tu me chantais, et l'amour que tu portais à maman, Jade et moi me manquent. Chaque jour j'écoute tes chansons et je pense aux moments les plus chers qu'on a passé ensemble dans ton bureau à regarder des films, faire des blagues et rigoler tous les 4 avec maman et Jade. J'espère que tu vas bien là haut et que tu te marres bien. Nous 4 pour la vie à jamais sans personne d'autre. Mon papa, je te souhaite le plus joyeux des anniversaires. Je t'aime pour la vie tu nous manques - Joy ton ange", écrit la demoiselle désormais âgée de 13 ans. Le rockeur avait aussi adopté Jade en 2004, originaire du même pays.

Joy n'est pas la seule à fêter l'anniversaire de Johnny puisque sa veuve, Laeticia, a elle aussi bien évidement pris la parole sur Instagram.